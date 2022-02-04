شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدعو لتفعيل الدور الأفريقى لتحسين الوضع السياسى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، على أهمية تفعيل الدور الأفريقي في إسناد الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع السياسي في ليبيا وضمان أمنه واستقراره ووحدته.

جاء ذلك على هامش عقده جلسة عمل مع وزير خارجية الكونجو برازافيل، جون كلود كجاسو، خلال مشاركتهما في الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس.

وباعتبار ترؤس جمهورية الكونجو لمجموعة الاتصال للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أطلع كجاسو خلال الاجتماع الوزير التونسى على الجهود المبذولة والمساعي القائمة من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مؤكدًا أهمية دور الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى حل دائم للأزمة الليبية، بحسب ما نقلته وزارة الخارجية التونسية.

وجدد الجرندي دعم الرئيس التونسي، قيس سعيد، للرئيس الكنجولي دنيس ساسو نجيسو في الدفع بالمسار السياسي في ليبيا، لافتًا إلى أن تونس ستبقى حاضنة لكل مبادرة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وتمكنها من استعادة دورها الفعال.