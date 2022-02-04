شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن عن خرق زورقين حربيين إسرائيليين مياهه الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الخميس، عن خرق زورقين عسكريين إسرائيليين المياه الإقليمية للبنان فى حادث وقع أمس الأربعاء، وأفادت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، في بيان: "بتاريخ 2 فبراير 2022 اعتبارا من الساعة 09:50 ولغاية الساعة 10:20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة ولمسافة حوالي 315 مترا".

وأضاف البيان: "وما بين الساعة 11:10 والساعة 13:50، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالي 333 مترا".

وأكد الجيش اللبنانى أنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وتتهم بيروت بشكل متكرر القوات الإسرائيلية بخرق الحدود اللبنانية الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة حول وقف القتال بين إسرائيل ولبنان.