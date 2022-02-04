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التحالف العربى: تدمير 11 آلية عسكرية حوثية فى مأرب وحجة

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القاهرة - سامية سيد - وذكر التحالف في بيان أوردته قناة (الإخبارية) اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 14 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تدمير 11 آلية عسكرية وتكبيد جماعة الحوثي خسائر بشرية كبيرة. 

يذكر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في اليمن تمكنت، أمس، من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب مأرب وتنفيذ عملية التفاف ناجحة باتجاه معسكر أم ريش، في محاولة منها لقطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي بالكامل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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