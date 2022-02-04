شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تدمير 11 آلية عسكرية حوثية فى مأرب وحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر التحالف في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 14 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما أسفر عن تدمير 11 آلية عسكرية وتكبيد جماعة الحوثي خسائر بشرية كبيرة.

يذكر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في اليمن تمكنت، أمس، من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب مأرب وتنفيذ عملية التفاف ناجحة باتجاه معسكر أم ريش، في محاولة منها لقطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي بالكامل.