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السعودية: الجرعة التنشيطية المضادة لكورونا شرط لمغادرة المواطنين للخارج

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس المستجد تعد شرطا لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة.

 

وألزمت الوزارة - في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية اليوم الخميس، جميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، كما أعلنت الوزارة السماح بقدوم المواطنين مستكملي الجرعات بعد 7 أيام من إصابتهم بفيروس كورونا، والسماح بقدوم المواطنين غير المحصنين بعد 10 أيام من إصابتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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