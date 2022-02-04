شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الجرعة التنشيطية المضادة لكورونا شرط لمغادرة المواطنين للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد تعد شرطا لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة.

وألزمت الوزارة - في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية اليوم الخميس، جميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، كما أعلنت الوزارة السماح بقدوم المواطنين مستكملي الجرعات بعد 7 أيام من إصابتهم بفيروس كورونا، والسماح بقدوم المواطنين غير المحصنين بعد 10 أيام من إصابتهم.