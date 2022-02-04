شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تسجل 6561 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 6 آلاف و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 19 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - فى بيان اليوم الخميس، أنه تم إجراء 19 ألفا و538 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 33.58%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 9 آلاف و720 شخصا، ليصل إجمالى المتعافين 801 ألف و440 شخصا.

وأضاف البيان، أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و429 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 924 ألفا و375 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت، أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1233 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 208 حالات، و47 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.