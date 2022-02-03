شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: استرداد المركبات المسروقة وضبط المتهمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة استردت مركبات مسروقة إثر سلبها من المارة تحت التهديد والهروب من الموقع. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، أنها قبضت على سارقيها، (3) مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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