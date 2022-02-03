شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» يوضح حقيقة أصوات الانفجار بمواقع المعسكرات شرق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحرس الوطني في بيان لها، اليوم الخميس، عدم صحة الأنباء المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة شرق مدينة الرياض.

وأشارت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ما قد يسمع من أصوات بين فترة وأخرى قد يكون نتيجة أعمال و مشاريع تدريبية شبه يومية في تلك المنطقة كونها منطقة تدريبات عسكرية.

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية.