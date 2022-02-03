- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر: نستهدف إزالة 4500 عقار بــ«حي النكاسة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، اليوم الخميس، أنها تستهدف إزالة مايزيد عن 4500 عقار بــ حي النكاسة في جميع المراحل.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المرحلة الثانية يتخللها إزالة 620 عقاراً خلال مدة لا تتجاوز 10 أسابيع.
يذكر أن المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي، أكد في وقت سابق، أن مشروع التطوير جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية.
فيما يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة والتخلص من آثارها السلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر: نستهدف إزالة 4500 عقار بــ«حي النكاسة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.