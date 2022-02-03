شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر: نستهدف إزالة 4500 عقار بــ«حي النكاسة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، اليوم الخميس، أنها تستهدف إزالة مايزيد عن 4500 عقار بــ حي النكاسة في جميع المراحل.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المرحلة الثانية يتخللها إزالة 620 عقاراً خلال مدة لا تتجاوز 10 أسابيع.

يذكر أن المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي، أكد في وقت سابق، أن مشروع التطوير جاء بعد أن عانت مدينة مكة المكرمة من انتشار الأحياء العشوائية، وما تحتضنه من آثار سلبية على المجتمع ومؤسساته الأمنية والصحية والتعليمية.

فيما يعمل المشروع على معالجة وضع الأحياء المتضررة والتخلص من آثارها السلبية.