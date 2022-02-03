شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدر هاشتاق «انفجار الرياض» الترند.. فيديو يفضح كيف صعّدته جهات معادية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال الساعات الماضية بتصدر هاشتاق “انفجار الرياض” الترند في المملكة، دون وجود أي انفجارات أو اعتداءات على العاصمة- ولله الحمد- وهو ما أثار استغراب الجميع.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من تصدر مثل هذا الهاشتاق في محاولة لرسم صورة غير موجودة على الإطلاق وتشويه جهود الأمن في حفظ السلم والأمن العام في المملكة.

وعلى الرغم من مشاركة الآلاف في الهاشتاق إلا أن الجميع كان يتسائل عن مصدر هذا الترند أو كيف صعد أو ماذا يحدث؟، ولم تكن هناك إجابات أو إفادة من أحد، ما دفع البعض للبحث والتحري حول مصر الهاشتاق.

وفي هذا الإطار توصل البعض إلى كيفية اختلاق “جهات معادية” لمثل هذه الهاشتاقات المسيئة والعمل عليها حتى تصعد للترند،.

ونشر الإعلامي بندر عطيف مقطع فيديو يكشف كيف تقوم هذه الجهات الأجنية على تصعيد الترند في المملكة، حيث لوحظ مشاركة أجانب لا يعرفون اللغة العربية في الترند ما يؤكد أنهم يعملون تحت مظلة جهة أو منظمة أو أشخاص يدفعون إليهم للكتابة عن أحداث وهمية أي شئ لا يخص الحدث لكن الأهم وضع الهاشتاق في التغريدة للصعود للترند.