شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تقسيط المخالفات المرورية؟ المرور يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة مرورية بمفردها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات ليتمكن المستفيد من القيام بأي إجراءات.

جاء ذلك في رد من المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مواطن، بشأن مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية.

وأجابت الإدارة العامة للمرور، بقولها “إن التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور موقف المركبة غير المستخدمة، من الفحص الفني والتأمين وغرامات التأخير.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إن هناك مخالفة على انتهاء الفحص الفني والتأمين على المركبات غير المستخدمة.