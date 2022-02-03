شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ساعة داخل البئر.. ماذا قالت والدة الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تزال عملية إنقاذ الطفل ريان مستمرة، وهي الحديث الأول في الشارع المغربي.

وسائل إعلام مغربية نقلت عن والدة الطفل ريان قولها :” أنها تنتظر خروج ابنها حيا من داخل الحفرة، بعد أن سقط في ثقب مائي منذ أكثر من 50 ساعة.

وأضافت أم الطفل ريان، أن ابنها ما زال على قيد الحياة، وأنها تنتظر خبر إخراجه في أقرب وقت.

وتابعت قائلة: “أنا مصدومة؛ لكن أملي في الله.. نترجى من الله أن يخرج ولدي حيا من هذه المحنة”.

وفي حديثها لصحيفة هسبريس المغربية أوضحت أن ” قلبي يخبرني أيضا أن ابني على قيد الحياة”.

وفي حديثها عن الحظات الأولى من اختفاء ريان قالت : ” لقد كان طوال صباح الثلاثاء يلعب في المنزل، وعند الساعة الواحدة والنصف خرج من البيت ولم يعد، قبل أن نتأكد من أنه سقط في البئر”.

وتابعت : أبتغي لقاء ولدي حتى إن كان ميتا، لقد أخبرني المنقذون أنه حي، لكونه يتنفس حتى الآن، وأنا أريد ريان حيا كان أو ميتا.