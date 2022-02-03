شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إضافة مرافقين وتابعين لتطبيق «اعتمرنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

من أجل التيسير على المعتمرين والحجاج الراغبين في أداء المناسك، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن آلية إضافة المرافقين والتابعين في تطبيق اعتمرنا.

وقامت الوزارة عبر صفحتها على موقع تويتر في تحديد خطوات سهلة وبسيطة لإضافة المرافقين أو التابعين لهم بعد الحصول على تصريح الحج والعمرة، حيث يمكن للمستخدمين إضافة ٥ مرافقين أو تابع بحد أقصى، بشرط استيفائهم شروط التحصين.

وحددت وزارة الحج والعمرة آلية إضافة المرافقين والتابعين في تطبيق اعتمرنا وفقا لما يلي:

١- اختيار نوع التصريح

٢- إضافة مرافق

٣- إكمال بيانات المرافق ثم الموافقة على الإضافة

كما يمكن للراغبين في أداء مناسك العمرة والحج إضافة المرافقين والتابعين عبر تطبيق توكلنا، بعد الحصول على تصريح أداء العمرة وفقا للإجراءات الاحترازية، قم بالتحميل التطبيق على جوالك وادخل عليه؛

ثم اختر خدمات الحج والعمرة، بعدها انقر على أيقونة إدارة المرافقين.

وهنا ستظهر لك قائمة بها جميع المرافقين الذين يمكنك إضافتهم.

اختر المرافق المناسب لك، ثم اضغط على كلمة “إضافة”.