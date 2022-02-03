«التأمينات»: 3 خطوات لتعديل الكيان القانوني للمنشأة عبر «تأميناتي أعمال»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت المؤسسة العامة للتأمينات، آلية وخطوات تعديل الكيان القانوني للمنشأة من خلال “تأميناتي أعمال”، بكل سهولة.
وقالت المؤسسة، في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء” ردا على استفسار بهذا الشأن، إنه يمكن تعديل الكيان القانوني من خلال الدخول على ملف المنشأة بإتباع التالي :
1- الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال
2- اختيار المنشأة المطلوبة
3- من القائمة الرئيسية و من خلال “بيانات المنشأة” يمكنك تعديل الكيان القانوني للمنشأة.
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