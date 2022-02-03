شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذا لتوجيهات ولي العهد بإخلائه طبيا.. الطفل «يزن» يصل إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصل الطفل يزن بن عبدالعزيز يوسف المنتشري إلى المملكة قادما من أستراليا.

وتم إخلاء الطفل طبيا، بناء على توجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت قناة الإخبارية عن جد الطفل أن “يزن” ارتفعت درجة حرارته وعانى غثيان، وتدهورت حالته فتم نقله إلى المستشفى.

وقد أعلن الأطباء أنه متوفى دماغيا وأن لا أمل في تعافيه وطلبوا من والده أن يقوموا بنزع الأجهزة الطبية منه ليكتمل وفاته إلا أن نجله رفض ذلك وتواصل مع سفارة المملكة.

وأوضح أن السفارة استجابت على الفور، وتواصلت مع وزارة الصحة، وصدرت توجيه ت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بإخلائه.

ونوه أن عملية إخلائه تمت في غضون 72 ساعة، وتم نقل الطفل إلى جدة، وتم نقله إلى المستشفى، مقدما الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.