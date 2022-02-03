شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد ضوابط «القبض والتوقيف والتفتيش» وفقا لنظام الإجراءات الجزائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن نظام الإجراءات الجزائية، أحاط حقوق الإنسان وحفظ كرامته بمجموعة من الضمانات والحقوق السامية.

وأضافت النيابة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن النظام يحظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه، إلا في الأحوال المبيّنة نظاما، مع تمتعه في هذه الحال بكافة ضماناته المقررة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة، أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما.

ونوهت أنه”لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة”.

وتابعت النيابة العامة: إنه يُحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.