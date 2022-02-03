شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه بشأن الطلبة المبتعثين.. وزير التعليم يلتقي الملحقين الثقافيين بـ ٧ دول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، عدداً من الملحقين الثقافيين المعيّنين في دول البحرين وعمان والكويت والمغرب والهند وباكستان وماليزيا.

وأكد خلال اللقاء دعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- لقطاع التعليم، ودعم الملحقيات الثقافية، ودورها في التكامل مع الجهود الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة وعلاقاتها الدولية، وتطوير التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية.

وأشار الوزير إلى دور الملحقيات في دعم الرحلة التعليمية لأبنائنا من الطلاب والطالبات المبتعثين والدارسين في الخارج، والتواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتنسيق وتكامل الجهود مع سفارات المملكة في الخارج بما يعزز توحيد الجهود والتعاون المستمر.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد بن أحمد السديري، وعدد من مسؤولي الوزارة

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