شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: 4 خطوات لطباعة السجل التجاري مترجمًا باللغة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة التجارة خطوات طباعة السجل التجاري مترجمًا باللغة الإنجليزية، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بكل سهولة. وقال التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خطوات طباعة السجل التجاري مترجمًا باللغة الإنجليزية تشمل ما يلي: 1- الدخول على موقع وزارة التجارة 2- الضغط على أيقونة سجلاتي التجارية 3- اختيار أيقونة ترجمة السجل 4- اختيار طباعة السجل المترجم

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