شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر تغريدات مسيئة.. «الموارد البشرية» تكشف نتائج التحقيق في واقعة «الوافد المسيء» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التحقيق في واقعة وافد من جنسية عربية يعمل بإحدى الشركات، بعد نشره تغريدات مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، إن الوزارة تحققت من الشركة التي عمل بها وافد من جنسية عربية نشر تغريدات مسيئة، وفقا لـ”العربية”.
وأوضح آل حماد، أن الشركة استبعدت الموظف فور علمها بتغريداته المسيئة، كما أكد الحماد مغادرة الوافد للمملكة بتأشيرة خروج نهائي.
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