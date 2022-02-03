شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يزف بشرى لأهالي جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعرب وزير الشؤون البلدية ” ماجد الحقيل” عن سعادته للخدمات التي تم إنجازها بحي طيبة في جدة.
وكتب الوزير ماجد الحقيل على حسابه في تويتر :”سعيًا لمعالجة الكثير من التحديات التي يواجهها أهلنا في حي طيبة بجدة، وقّعنا اليوم مشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية”.
وأضاف الحقيل أنه سيتبعها أعمال الطرق وتحسين المشهد الحضري خدمةً لأهالينا في الحي.
وكان الوزير الحقيل قد وقع قبل ساعات بحضور معالي أمينجدة صالح بن علي التركي، عقد مشروع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في حي طيبة.
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