«التخصصات الصحية» توضح تفاصيل برنامج «تحمينا نحميك».. 3 خدمات رئيسية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة التخصصات الصحية تفاصيل خدمة تعرف خدمة تحمينا نحميك وتفاصيل الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال هذا البرنامج. وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خدمة تحمينا تحميك، هي خدمة الدعم القانوني للممارسين الصحيين الذين تعرضوا في مقر عملهم لاعتداء لفظي أو جسدي أو تحرش أو تم التشهير بهم من قبل الآخرين لسبب يتعلق بممارستهم المهنية. الخدمات التي يقدمها برنامج تحمينا تحميك: 1- الاستشارات القانونية المتعلقة بالحالة 2- التوعية والإرشاد 3- تمثيل المعتدي عليه في المرافعات القانونية بالمحكمة

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