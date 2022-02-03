شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حقوق المستهلك في فاتورة الشراء؟.. “التجارة” توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة، عن حقوق المستهلك في فاتورة الشراء، مؤكدة على أهمية عدم التهاون في هذا الأمر .

وأوضحت أنه من بين حقوق المستهلك في فاتورة الشراء، الحصول على نسخة من الفاتورة الإلكترونية على الجوال مدونة باللغة العربية ومتضمنة ما يلي :

– الحصول على الفاتورة .

– أن تكون باللغة العربية .

– اسم المنشأة وتاريخ الشراء .

– توضيح نوع ووصف السلع .

– وجود المبلغ الإجمالي والتفصيلي للسلع شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

– وجود الرقم الضريبي .

ويمكن الاطلاع على تفاصيل دليل حقوق المستهلك عبر الرابط التالي :هنا.