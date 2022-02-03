شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حقوق المستهلك في فاتورة الشراء؟.. “التجارة” توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة التجارة، عن حقوق المستهلك في فاتورة الشراء، مؤكدة على أهمية عدم التهاون في هذا الأمر .
وأوضحت أنه من بين حقوق المستهلك في فاتورة الشراء، الحصول على نسخة من الفاتورة الإلكترونية على الجوال مدونة باللغة العربية ومتضمنة ما يلي :
– الحصول على الفاتورة .
– أن تكون باللغة العربية .
– اسم المنشأة وتاريخ الشراء .
– توضيح نوع ووصف السلع .
– وجود المبلغ الإجمالي والتفصيلي للسلع شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
– وجود الرقم الضريبي .
ويمكن الاطلاع على تفاصيل دليل حقوق المستهلك عبر الرابط التالي :هنا.
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