شكرا لقرائتكم خبر عن “التحالف”: تنفيذ 14 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

‏أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 14 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأسفرت عمليات الاستهداف عن تدمير 11 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف المليشيا.

وأعلن التحالف، أمس الأربعاء، عن تنفيذ 32 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، أسفرت عن تدمير 21 آلية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف المليشيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي، مشيرة إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.