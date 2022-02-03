شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان تقبض على مواطن بحوزته حشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة محافظة الدائر بمنطقة جازان، من القبض على شخص بحوزته حشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان بأن دوريات الشرطة تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 55 كلغم من مادة الحشيش المخدر و705 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في تجاويف مركبته،. وأوضح أنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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