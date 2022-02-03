شكرا لقرائتكم خبر عن “الخثلان” يبين الحكم الشرعي في الغش خلال الألعاب المباحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الحكم الشرعي في الغش خلال الألعاب المباحة.

وقال “الخثلان” عبر برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، أن الغش حرام شرعًا وغير مقبول في جميع أحواله ويشمل ذلك أيضًا الألعاب الإلكترونية المباحة.

وأضاف في حديثه “الخثلان”: “الغش ممنوع في جميع أحواله ولا يجوز الغش مطلقًا والرسول يقول من غشنا فليس منا، حتى لو كان في الألعاب المباحة لا يجوز فيها الغش لأنه ممنوع شرعًا وغير مقبول عند الناس حتى في الألعاب”.