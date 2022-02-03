شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” ينبه إلى أتربة مثارة على القصيم حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا عن أتربة مثارة على عدة مدن بمنطقة القصيم حتى الساعة 8 مساءً.

وأوضح المركز أنه يتوقع بمشيئة الله أتربة مثارة على عدة مدن بمنطقة القصيم حتى الثامنة مساءًا.

وأضاف أن الحالة تشمل ؛ الأسباح والرس والنبهانية وعنيزة والبدائع والشماسية وبريدة وعين الجواء، والبكيرية والعطار ورياض الخبراء والناصرية والفوارة وضربة والخبراء والمذنب وعقلة الصقور.

وأكد أن الأجواء المتوقعة هي أتربة مثارة، وأن التأثيرات المصاحبة هي نشاط للرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

