- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” ينبه إلى أتربة مثارة على القصيم حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا عن أتربة مثارة على عدة مدن بمنطقة القصيم حتى الساعة 8 مساءً.
وأوضح المركز أنه يتوقع بمشيئة الله أتربة مثارة على عدة مدن بمنطقة القصيم حتى الثامنة مساءًا.
وأضاف أن الحالة تشمل ؛ الأسباح والرس والنبهانية وعنيزة والبدائع والشماسية وبريدة وعين الجواء، والبكيرية والعطار ورياض الخبراء والناصرية والفوارة وضربة والخبراء والمذنب وعقلة الصقور.
وأكد أن الأجواء المتوقعة هي أتربة مثارة، وأن التأثيرات المصاحبة هي نشاط للرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.
وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” ينبه إلى أتربة مثارة على القصيم حتى الـ8 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.