شكرا لقرائتكم خبر عن لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، توفر أكثر من 80 لحملة الدبلوم فأعلى في مدن؛ الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء”، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. * الوظائف: 1- أخصائي ثاني مراقبة المخزون – وظيفتان (المدينة المنورة). 2- فني تخدير ثاني – وظيفتان (المدينة المنورة). 3- صيدلاني أول – العدد 8 وظائف (جدة). 4- فني صيدلة أول – العدد 4 وظائف (جدة). 5- فني صيدلة ثاني – وظيفتان (جدة). 6- فني طب نووي ثاني (الأحساء). 7- فني صيدلة ثالث – العدد 21 وظيفة (جدة). 8- وظائف تمريض – العدد 18 وظيفة (الأحساء). 9- وظائف طبية – عدة تخصصات – العدد 19 وظيفة (جدة، المدينة المنورة). .. وغيرها. * أماكن العمل: – (المدينة المنورة، جدة، الأحساء). * ملاحظة: – يتم تحديث الوظائف بشكل مُستمر عبر (بوابة التوظيف)، في حالة عدم وجود وظائف في قسم معين يرجى معاودة الدخول مرة أخرى. – في حال طلب تسجيل الدخول أو التسجيل لمستخدم جديد سوف يتم تحويلكم الى مركز النفاذ الوطني الموحد نفاذ، نرجو منكم استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام أبشر. * طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اختيار – الوظائف الشاغرة – ثم القسم المخصص): اضغط هنا

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