شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية” تجدد تحذيرها: مخالفة عدم ارتداء الكمامة عقوبتها 1000 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت وزارة الداخلية تذكير المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد.

وقالت الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر: “عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية والتدابير الإجرائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وأضافت: “عدم الالتزام عقوبته ألف ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال بعد ذلك”.