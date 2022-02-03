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شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية” تجدد تحذيرها: مخالفة عدم ارتداء الكمامة عقوبتها 1000 ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت وزارة الداخلية تذكير المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد.
وقالت الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل تويتر: “عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية والتدابير الإجرائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وأضافت: “عدم الالتزام عقوبته ألف ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال بعد ذلك”.
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