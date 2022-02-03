“‏الزكاة والضريبة” تتيح خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أتاحت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا، وذلك من خلال الدخول على صفحة الخدمة في موقع الهيئة. وتتيح هذه الخدمة طلب استرداد الرسوم القطعية وطلب استرداد رسوم التأمين. وتتطلب الخدمة أن يكون البيان الجمركي مسدد بالإضافة لتوفير المستندات المرتبطة بأحقية الاسترداد. وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن للعميل المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية إذا كان بين تاريخ المطالبة وتاريخ تأدية الرسوم أكثر من ٣ سنوات.

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