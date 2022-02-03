شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع: حالة ممطرة على عدة مناطق في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة على أجزاء ومناطق المملكة تبدأ من مساء غد الجمعة. وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل مناطق؛ مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والشمالية وتبوك وجنوب المدينة. وأضاف أن الأمطار المتوقعة ستكون – بمشيئة الله – من خفيفة لمتوسطة في غالبها، ويسبقها ارتفاع في الحرارة فانخفاض تدريجي. وأكد أنه حسب المراصد متوقع نشاط للرياح اليوم، متوسطة لقوية مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة والجوف وحائل، ورياح من متوسطة لشبه قوية على مناطق مكة والحدود الشمالية والقصيم ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض.

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