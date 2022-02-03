شركة "فايزر" تكشف موعد توفير لقاحها للأطفال أقل من 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توقعت شركة "فايزر" أن يكون لقاحها المضاد لكورونا للأطفال دون سن الخامسة متاحاً بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري.



وقال موقع "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكي إنه من المتوقع أن تحصل جرعة أصغر من اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة "فايزر" للأطفال دون سن الخامسة على تصريح للاستخدام الطارئ في خلال أيام، كما أنه يمكن أن يصبح متاحاً للجمهور بحلول نهاية هذا الشهر.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، أنه على مدى أشهر، عكفت شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتك" على تطوير لقاح للأطفال، والذي يحتوي على كمية أقل بكثير من الجرعة التي يحصل عليها البالغون.

وأشار إلى أنه سيتم إعطاؤها للأطفال في شكل جرعتين، ولكن الشركة تختبر نظاماً من ثلاث جرعات للفئة العمرية الأصغر سناً.

ولفت الموقع إلى أن "فايزر" تتوقع أن يتم تقديم اللقاح للحصول على تصريح للاستخدام الطارئ في وقت مبكر من الثلاثاء المقبل، وفي حال قام المنظمون بالموافقة عليه، فمن المتوقع أن تكون جرعات الأطفال متاحة للجمهور قبل نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.

وتابع الموقع: "في حال حصل اللقاح على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ، وهي الخطوة الأولى في عملية الحصول على الموافقة الكاملة، فإن لقاح الأطفال الخاص بشركة فايزر سيكون هو أول لقاح يتوفر في الولايات المتحدة لهذه الفئة العمرية، إذ سيتمكن ما يقرب من 20 مليون طفل من الحصول عليه".

ويعد لقاح "فايزر" للبالغين مصرحاً به لأي شخص فوق سن 5 سنوات، ولكن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الشركة إنها وجدت أن اللقاح حفز استجابة مناعية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى سنتين، وفي حين أنها وجدت أنه لم يكن فعالاً في الأطفال من سن 2 إلى 4 سنوات، إلا أنه لا يزال يوفر بعض الحماية لهم.