وكالة: انفجار سفينة لإنتاج النفط قبالة سواحل نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وقع انفجار بوحدة بحرية لإنتاج النفط قبالة سواحل نيجيريا، فيما قد يمثل ثاني أزمة بيئية كبرى تشهدها البلاد في 3 أشهر.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس عن شركة "شيبه للاستكشاف والإنتاج" القول في بيان، إن السفينة "ترينيتي سبيريت" المستأجرة انفجرت في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة قادرة على تخزين نحو مليوني برميل من النفط.

ووفقاً لموقع شيبه، فإن السفينة قادرة على معالجة ما يصل إلى 22 ألف برميل يومياً.

وكان بئر نفطي تشغله شركة إنتاج مستقلة قد انفجر مطلع نوفمبر(تشرين الثاني).

وتطلب معالجة آثار الانفجار عدة أسابيع.