تطور ملحوظ في محتوى تطبيق تيك توك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عُرف تطبيق مقاطع الفيديو "تيك توك" بكونه رائجا بين المراهقين، لكن أحدا لم يتوقع أي يكون له تأثير مباشر وقوي على سوق العمل العالمي.



ومنذ سنوات ليست بالقليلة، تطورت مواضيع الفيديو الأكثر شعبيةً على التطبيق لتشمل قضايا هامة من بينها "سوق العمل" الذي أصبح حاضرا بقوة إذ سجّلت مقاطع الفيديو التي تتناوله أكثر من 50 مليار مشاهدة.

وتقدم تلك المقاطع محتوى يدرّب على كيفية تقديم استقالة من عمل، أو نصائح عن كيفية التفاوض بصورة أفضل على الراتب، أو كيفية البحث عن المعنى الحقيقي وراء اختيار المهنة.

ويقول المسؤول عن العلاقات المؤسساتية والشؤون العامة في تيك توك - فرنسا إريك غاراندو "أكثر من مليار مستخدم من أنحاء العالم يتجمّعون شهرياً على المنصة لنشر ومشاركة واكتشاف مقاطع فيديو قصيرة تتناول مواضيع مهمة بالنسبة إليهم، ومن ضمنها مواضيع اجتماعية".

وأشار إلى أنّ "مزيداً من المستخدمين وصانعي محتوى يتبادلون ويشاركون محتويات عن الوظائف وبشكل أوسع عن العمل".

وتشارك كارين تريولييه (صاحبة صفحة Career Kueen) بفضل خبرتها في قسم الموارد البشرية، متابعيها البالغ عددهم 500 ألف مشترك مقاطع فيديو حول مواضيع متعلقة بالعمل.

وتقول لوكالة فرانس برس "أصبح الكثير من الناس مدركين لحقيقة وضعهم المهني بفضل تيك توك، ووجدت هذا الأمر مدهشاً"، مضيفةً "من الجيّد رؤيتهم يفكّرون في معنى عملهم".

إلى ذلك، تحضر المواضيع المتعلقة بالمال بقوة على المنصة، والسؤال الطبيعي الذي يطرحه الجميع في هذا المجال "كيف أحصل على زيادة في راتبي؟.

وتقول مريم كانته (صاحبة صفحة Mamajob) "هناك حماس شديد حول موضوع المفاوضات المتعلقة بالأجور".

وتضيف أنه من غير الوارد دفع متابعيها للقيام بردة فعل غير موزونة. "نسعى إلى تعليم الأشخاص إدراك قيمتهم".

ولم تُصمّم منصة تيك توك لتتناول العمل، إذ كان التطبيق معروفاً في الأساس ببث مقاطع أغان قصيرة أو رسوم فكاهية.

وتشير ستيفاني لوكاسيك إلى أنّ الفائدة الأساسية من هذا النوع من شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية "أنّها تقدّم فرصاً يمكن للمستخدمين الاستفادة منها وإحداث تغيير في كيفية استخدامها".

في المقابل، لا تتمتّع منصات مثل "لينكد إن" المصمم للعمل، بشعبية بين الشباب، إذ إنّ طريقة التواصل عبر هذه المنصة المتمثلة بالكتابة والتي تطغى عليها الجدية، "لم تعد تناسب هذا الجيل"، وفق كارين تريولييه.

ويوكّد تطبيق تيك توك أنّه "لا يرمي" إلى أن يصبح متخصصاً في مجال العمل.