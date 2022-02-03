تحذير من مخاطر إعادة الإصابة بـ "أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر البروفيسور في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، أناتولي ألشتاين، من مخاطر إعادة الإصابة بـ "أوميكرون".



وأوضح عالم الفيروسات أن هذا النوع من الفيروس التاجي يدخل جسم الإنسان وغالبا ما يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي، ما يسبب سرعة تفشيه.

وقال في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية إن متحور "أوميكرون" قادر على "اختراق" مناعة أولئك الذين قد أصيبوا سابقا بسلالتي "ووهان" أو "دلتا". واتضح هذا الأمر من خلال اندلاع موجة جديدة من الإصابات بـ CoViD-19 في روسيا خلال الشتاء، فيما أعرب العالم عن قناعته بأن متحور "أوميكرون" يصيب مَن قد تعافوا بالفعل من "كوفيد – 19" أو تم تطعيمهم منذ فترة طويلة.

كما لم يستبعد البروفيسور إمكانية الإصابة المتكررة بالنوع نفسه من فيروس "كورونا"، بما فيه متحور "أوميكرون".

وأعاد إلى الأذهان أن "أوميكرون" غالبا ما يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي ولا ينزل إلى أسفله. وقال "لذلك تدخل العدوى جسم الإنسان بجرعات أصغر، مقارنة بالسلالات السابقة وبالتالي فإن "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة جدا".

قال العالم الروسي إنه بعد الشفاء من المرض الناجم عن متحور "أوميكرون"، سيكون من الممكن إعادة الإصابة بالنوع نفسه من الفيروس التاجي.

وأوضح قائلا:" سيكون ذلك بالطبع أقل شيوعا، مقارنة بالذين قد أصيبوا بسلالة أخرى من الفيروس، ولكن يمكن أن نشهد مثل هذه الحالات".