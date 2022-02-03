استغرقت 22 ساعة.. أطباء "توام" يجرون جراحة لمريضة خمسينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تميزها ونجاحاتها في تقديم الرعاية الصحية عالمية المستوى للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ومن أحدث النجاحات التي حققتها الكوادر الطبية العاملة في شركة "صحة" تمكن فريق طبي في مستشفى توام إحدى منشآت شركة "صحة" من إزالة عدد من أورام الدماغ الحميدة لدى سيدة عراقية تبلغ من العمر 52 عاماً، بعد جراحة معقدة استغرقت 22 ساعة على مدار يومين، ونفّذها فريق متمرس من الجراحين المتخصصين بقيادة الدكتور محمد العشا، استشاري جراحة الأعصاب المتخصص في جراحة أورام الدماغ، وجراحة قاعدة الجمجمة، في مستشفى توام.



وقال الدكتور محمد العشا، زميل كلية الجراحين الملكية واستشاري جراحة الأعصاب في مستشفى توام إن المريضة كانت تعاني عند مراجعتها لمستشفى توام، من صعوبة في البلع وبحة في الصوت وشلل في الأحبال الصوتية من جهة اليسار، فتم فحصها من قبل فريق من الأطباء الأخصائيين في الحنجرة والرأس والأعصاب، وأظهرت الصور وجود أورام متعددة، وذات أحجام كبيرة بلغت من 3 إلى 6 سم، في العنق وقاعدة الجمجمة وتعذر علاجها بالطرق غير التداخلية.

وأضاف أن المريضة راجعت عدة مستشفيات في إحدى البلدان العربية، ولم يتم إجراء العملية اللازمة لها، فقام أحد أبنائها الذي يقيم في الإمارات بإحضارها للإمارات حيث راجعت عدة أطباء فنصحوها بمراجعة مستشفى توام، وذلك لتوفر الخبرات والمعدات لإجراء هذا النوع المعقد من الأورام،وفقا للبيان.

وأوضح الدكتور محمد العشا أن هذا النوع من العمليات المعقدة في الدماغ يحتاج لفريق متكامل من الأطباء والجراحين وطاقم متخصص بالتخدير بالإضافة للتقنيات المتطورة، والوقت الكافي لإجراء العملية، مشيراً إلى أن المريضة بقيت على مدى يومين تحت التخدير وتم تنفيذ العملية بزمن وصل إلى 22 ساعة قسمت على يومين في اليوم الأول قام فريق جراحة الأعصاب وجراحة العنق، باستئصال الأورام التي في العنق وتبين أنها مرتبطة بعدد من الأعصاب الدقيقة في جذع الدماغ والتي تؤثر على حركة الكتف والبلع وتحريك اللسان، وباستخدام أحدث التقنيات وبمهارة الفريق الطبي تم بحمد الله إزالة الأورام مع المحافظة على الأعصاب دون أية أضرار.

وتابع الدكتور محمد العشا أنه في اليوم الثاني تم فتح قاعدة الجمجمة وإزالة الورم الذي تبين أنه مرتبط بالعصب الثامن السمعي والتوازني والعصب التاسع وتم إزالة الورم مع الحفاظ على السمع والتوازن، وحركة الوجه، وهذا نجاح كبير يسجل لمستشفى توام، إذ إن غالبية مثل هذه العمليات تؤدي إلى فقدان السمع، وفي بعض الأحيان يحصل ضعف في الوجه وربما شلل كامل، والحمد لله المريضة تماثلت للشفاء وخرجت من غرفة العمليات وستعود لحياتها الطبيعية في وقت قياسي بعد خضوعها لتأهيل عملية البلع التي كانت تعاني منها قبل العملية.

وأكد أن نجاح هذه الجراحة يعد إنجازاً مهماً يؤكد التزام "صحة" بريادة الرعاية الطبية، معرباً عن فخر شركة "صحة" ومقدرتها على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها مركزاً للرعاية الصحية يطبّق أرقى المعايير العالمية.

وقال إنه بفضل الجهود المشتركة والتعاون بين عدد من التخصصات الطبية في مستشفى توام تمكن الفريق الطبي من إجراء عملية جراحية ناجحة للمريضة التي تعد حالتها معقدة، وتصنف عالمياً أنها غير قابلة للعلاج بسبب صعوبتها الشديدة.

وتقدمت المريضة بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وشيوخها وشعبها على العناية الفائقة التي حظيت بها، وأعربت عن امتنانها للفريق الطبي على الجهود التي بذلها، وقالت إن حالتها والحمد لله تحسنت، ولا تعاني من أي مضاعفات نتيجة للعملية، وجميع حواسها تعمل بشكل طبيعي.