شكرا لقرائتكم خبر عن بسرعة 5 أضعاف الإنترنت الحالي.. المملكة تدشن تقنية «WiFi-6e» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

دشنت المملكة الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e، الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز 5 أضعاف الجيل الحالي من تقنيات الـواي فاي، إلى جانب قدرات مضاعفة في استيعاب أعداد المستخدمين.

وبهذا الجيل تصبح المملكة بذلك الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية WiFi.

وأجريت أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونجاحها في توفير حلول مبتكرة وفعالة لتغطية المناطق النائية، بالإضافة إلى عزمها عقد مزاد جديد للترددات المتاحة لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة.

جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي LEAP22 الذي تستضيفه المملكة وينعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 حتى 3 فبراير الجاري.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن تقنية WiFi-6e ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2.4 غيغابت/ثانية، كما ستمكن المملكة من الريادة في تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء.

وأكد التميمي أن “الهيئة” تسعى إلى تبني شبكات المستقبل المعتمدة على تقنيات ومكونات أرضية وفضائية متداخلة كتقنية ” LEO Satellite”، بما يكفل انتشار التغطية بموثوقية لمستخدمي تقنيات الاتصالات المختلفة في مختلف أنحاء المملكة.

وتابع: وبما يعزز استفادة المملكة من اقتصاد الفضاء وتكامله مع الاقتصاد الرقمي، حيث بلغ حجم سوق الفضاء العالمي في العام 2020م (341) مليار دولار، ومن المتوقع نموه إلى (576) مليار دولار بحلول العام 2030م.