تلفاز جديد من سوني لعشاق بلايستيشن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سوني التلفاز الذكي Bravia A75K الجديد، الذي يمتاز بلوحة 4K-OLED مع دعم محتويات HDR بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز في الثانية.



وأوضحت سوني اليابانية أنها قامت بتجهيز التلفاز الجديد باثنين من منافذ HDMI 2.1 لتلبية متطلبات عشاق الألعاب وتوصيل أجهزة سوني بلايستيشن 5 أو مايكروسوفت إكس بوكس Series X.

ويتوافر جهاز سوني الجديد بشاشة قياس 55 و65 بوصة، وينبض بداخله المعالج سوني XR. ويدعم التلفاز الذكي Bravia A75K الجديد معدل التحديث المتغير HDMI VRR، كما أنه يدعم نظام جوجل TV والكثير من تطبيقات البث على الإنترنت.

ويمكن نقل المحتويات لاسلكيا إلى جهاز التلفاز عن طريق جهاز كروم كاست، ويتيح المساعد الصوتي جوجل Assistant المدمج في نظام التشغيل إمكانية التحكم الصوتي في التلفاز الذكي الجديد.

وعلى صعيد المظهر الخارجي يأتي جهاز سوني الجديد بحواف أعرض قليلا وبحوامل تقليدية، كما قامت شركة سوني بتصغير حجم السماعات مقارنة بالموديل A95K.

ومطلع شهر يناير/كنون الثاني الماضي، أطلقت شركة سوني الكاميرا Bravia الجديدة، والتي يتم تركيبها أعلى التلفاز الذكي وتتصل به باستخدام كابل USB.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة تسمح بإجراء محادثات الفيديو مباشرة، مع القدرة على التحكم في التلفاز بالإيماءات؛ على سبيل المثال يمكن إيقاف التشغيل مؤقتا أو ضبط مستوى الصوت ببساطة عن طريق تحريك اليد في الهواء.

كما تعتمد الكاميرا على الذكاء الاصطناعي لتتعرف على مكان المستخدم في الوقت الحالي. ويسمح هذا للتلفاز الذكي بإخبار الطفل القريب جدا من التلفاز بالابتعاد عن الشاشة وضبط إعدادات الصوت والصورة تلقائيا لضمان أفضل تجربة استخدام ممكنة؛ على سبيل المثال يتم تقليل السطوع قليلا إذا جلس المستخدم بالقرب من التلفاز، بينما يتم ضبط صوت السماعات إذا كان المستخدم لا يجلس في المنتصف أمام التلفاز.

وتتميز الكاميرا بخاصية توفير الطاقة؛ حيث يتم تعتيم التلفاز أوتوماتيكيا عندما لا يجلس أحد أمامه. ولحماية خصوصية المستخدم، يوجد زر يقوم بإلغاء تنشيط الكاميرا والميكروفون عند عدم الحاجة إليهما.