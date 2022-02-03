ما لاتعرفه عن زيت الكاميليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة Brigitte أن زيت الكاميليا ينبوع لجمال البشرة والشعر، يساعد على التمتع ببشرة نضرة ومخملية وشعر كثيف ولامع.



وأوضحت المجلة أنه زيت غني بحمض "الأوليك" وحمض "البالمتيك" المضاد للأكسدة وحمض "اللينوليك" المضاد للالتهابات، ويزخر بالفيتامينات A و C و E.

وبفضل هذه التوليفة الفريدة يعمل على ترطيب البشرة ليمنحها مظهراً نضراً وملمساً مخملياً، ويساعد على تجدد خلايا البشرة، ومحاربة التجاعيد، والحد من تهيج البشرة بحمايتها من العوامل البيئية الضارة.

ويعد زيت الكاميليا مناسباً للبشرة الجافة والحساسة والناضجة، كما يمكن استخدامه مزيلاً للمكياج.

ومن ناحية أخرى، يتوغل في بنية الشعر ليرطبه ويمنحه كثافة ولمعاناً ساحراً.

وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية، أوصت المجلة بزيت كاميليا نقي وعضوي ومعصور على البارد، خال من المواد الحافظة أوالعطرية.