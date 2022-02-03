تعرف على أنسب طريقة للعناية بالجلد الاصطناعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت خبيرة الموضة الألمانية يوهانا فوس إن العناية السليمة بالجلد الاصطناعي تُطيل عمره وتحافظ على متانته ورونقه.



وأوصت فوس باستخدام رغوة التنظيف والعناية الخالية من الدهون، لتحافظ على مرونة الجلد الاصطناعي وتحميه من الشحوب.

وفي البداية، يجب استخدام فرشاة ناعمة لتنظيف حذاء الجلد اصطناعي، واستخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف مقاعد السيارة وقطع الأثاث، ثم مسح الجلد بقماش رطب وليس مبللاً ثم تركه يجف جيداً.