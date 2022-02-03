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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص نشر إعلانات وهمية بأحد المواقع الإلكترونية في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الأربعاء، القبض على شخص نشر إعلانات وهمية في أحد المواقع الإلكترونية.
وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره إعلانات وهمية لبيع أجهزة إلكترونية عبر أحد المواقع.
وأضاف متحدث شرطة المنطقة الشرقية، أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم إحالته إلى النيابة العامة.
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