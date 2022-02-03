شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للقضاء» يوافق على مشروع قواعد دعم وتشكيل المحاكم.. هذه أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن في دورته الرابعة -حضورياً- بمقر المجلس بمدينة الرياض، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبمشاركة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث وافق المجلس على مشروع قواعد دعم وتشكيل المحاكم.

ويهدف المشروع إلى :

1- حوكمة إجراءات تشكيل المحاكم ودعمها بالقضاة

2- الاستثمار الأمثل للموارد والتقنيات المتاحة في تحقيق انتظام سير العمل في المحاكم

وأشاد المجلس بصدور نظام الإثبات الذي يمثل أحد الركائز الأساسية في تطوير البيئة التشريعية في المملكة، التي من شأنها الإسهام في رفع مستوى العدالة والنزاهة، واستقرار المبادئ والأحكام القضائية.

واستعرض المجلس آلية معالجة القضايا المنظورة لدى الدوائر واللجان المشتركة في المحكمة العامة في الرياض، وعدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، والشؤون الوظيفية للقضاة من ترقية وتعيين وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.