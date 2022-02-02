شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: شرط مهم للسماح بنقل وتسجيل ملكية السيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن تسجيل مستخدم فعلي للمركبة لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مواطن قال فيه “السلام عليكم.. أريد أن أعطي سيارتي لقريب لي، ولكن ليس لديه رخصة وعمره 21 سنة.. هل يمكن نقل ملكية له؟

وأجاب المرور :”وعليكم السلام، لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك”.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور موقف المركبة غير المستخدمة، من الفحص الفني والتأمين وغرامات التأخير.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إن هناك مخالفة على انتهاء الفحص الفني والتأمين على المركبات غير المستخدمة.