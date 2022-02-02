شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مزايا لتطبيق وزارة الموارد البشرية الجديد.. وهذا رابط التحميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تدشين تطبيق إلكتروني جديد، وذلك خلال مشاركة الوزارة في الحدث التقني العالمي الذي تم بمؤتمر LEAP.

وأعلنت الموارد البشرية، أنها تهدف من خلال توفير ذلك التطبيق إلى تحسين التجربة التي تخص المستفيد وتحسين قنوات وطرق التواصل مع جميع العملاء داخل المملكة.

يذكر أن وزير الموارد البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي قد أعلن اليوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إطلاق تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأجهزة الذكية بعدد من الخدمات النوعية التي تسهم في الوصول لخدمات رقمية مبتكرة وآمنة تساهم في تحسين تجربة عملائنا وتعزيز التواصل معهم”.

ويتيح التطبيق الجديد عددا من المزايا والخدمات كالتالي:

1- خدمات الإبلاغ عن المتعففين.

2- خدمة استعراض جميع الأنظمة واللوائح.

3- التواصل السريع مع الوزارة.

4- عرض البطاقة الرقمية.

5- تسوية النزاعات والخلافات العمالية بشكل ودي وسريع.

6- خدمة حساب مكافأة نهاية الخدمة.

7- الإبلاغ عن المخالفات التي تخص نظام العمل بالمملكة.

8- عرض البيانات التفصيلية الوظيفية من خلال منصة الخدمة المدنية.

9- متابعة طلبات الإجازات المرضية عبر بوابة الخدمة المدنية.

ويمكن تحميل تطبيق الموارد البشرية الجديد من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).