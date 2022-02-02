شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البيئي يوقف 12 مخالفًا ويحيلهم إلى هذه العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها تمكنت من إقاف 12 مخالفًا لنظام البيئة، 7 مواطنين و4 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 441 متنًا من الإبل و213 رأسًا من الأغنام في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وطالب الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.