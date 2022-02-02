شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من سفير المملكة في لبنان لليمنيين.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه معالي سفير المملكة في لبنان ” وليد بخاري” رسالة مؤثرة للشعب اليمني.
وكتب السفير وليد بخاري على حسابه في تويتر : ” يا أَحْفَاد سيف بن ذي يَزَن.. إنّ قَدْرَ التّزكية لأمةٍ من الأمم ليعلوا شأنُها بقدرِ الشاهدِ والمزكِّي لها، فقد قال بحقكم رسول اللهﷺ: الإيمانُ يَمانٌ والحكمةُ يمانيةٌ “.
وأضاف السفير وليد بخاري في رساله :” ألا فلا تكونوا ضحيةَ أطماعٍ شيطانيةٍ وعمالةٍ حوثيةٍ،وأبقوا على بقيةِ الأواصرِ والأرحامِ، وأُخُوَّة الإسلام”.
يأتي هذا بالتزامن مع ما تقوم به ألوية العمالقة المدعومة من التحالف بتكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على معظم الجبهات.
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