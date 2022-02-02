شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة في تطبيق تويتر تعزز من خصوصية المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن تطبيق تويتر، اليوم الأربعاء، اختبار ميزة جديدة ستساهم في زيادة خصوصية المنشورات والتغريدات على التطبيق.

ويتم حاليا اختبار الميزة الجديدة، تحت اسم ” Flock” ستساعد مستخدمي “تويتر” على نشر تغريدات يمكن أن يراها ويتفاعل معها عدد محدد من الناس الذين يتابعونهم على التطبيق.

وتتيح الميزة للمستخدم إمكانية استحداث مجموعة مغلقة من الحسابات المتابعة له على “تويتر” يصل عدد الأشخاص فيها إلى 150، وعند رغبته بنشر تغريدة “غير عامة” ستظهر هذه التغريدة لهؤلاء الأشخاص فقط، كما سيكون بالإمكان التحكم بالمجموعة وحذف وإضافة أشخاص إليها بأي وقت.

ومن المقرر أن تظهر لدى المستخدم، في التغريدات التي تستخدم معها الميزة الجديدة رسائل تبين أنهم موجودون في قوائم “Flock” للشخص الذي ينشر التغريدات.

ومن المتوقع أن تقلل هذه الميزة، من إحراج مستخدمي “تويتر” الذين لايرغبون بأن تظهر تغريداتهم لأشخاص معينين، كما قد تخفف من عدد التعليقات السلبية التي قد يتفاعل بها البعض مع التغريدات.