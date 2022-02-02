شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإحصاء: المملكة ثاني أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مركز الإحصاء الخليجي اليوم، عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، ونسب الشفاء، إضافة إلى عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 3155259 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19891 حالة.

وأضاف أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 104.04 مليون جرعة.

وأكد المركز أن إجمالي حالات التعافي بلغ 2888330 حالة وأن نسبة الشفاء من الفيروس بدول مجلس التعاون كانت على النحو التالي:

1 – قطر سجلت 93.7 %.

2 – السعودية بلغت 93.3%.

3 – سلطنة عمان 92.6 %

4 – الإمارات 91.9%

5 – الكويت 90 %

6- البحرين بنسبة 87 %