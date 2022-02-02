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شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة» تحدد عقوبة مخالفة تضمين أحد الوظائف المحظورة في نظام الفوترة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن تضمين أحد الوظائف المحظورة في نظام الفوترة الإلكترونية الذي تستخدمه المنشأة، من المخالفات الميدانية لضريبة القيمة المضافة.
وتشمل العقوبة التنبيه في المرة الأولى بشأن المخالفة، وفي حالة تكرار المخالفة يتم فرض غرامة 1000 ريال مع التنبيه على ضرورة معالجة المخالفات.
وأعلنت الهيئة، في وقت سابق، إعادة تصنيف المخالفات الميدانية لضريبة القيمة المضافة ابتداء من 30 يناير 2022م.
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