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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تلقي لقاحي «الإنفلونزا وكورونا» في نفس الوقت؟ الصحة توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أنه لا يتعارض تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية مع لقاح فيروس كورونا كما يمكن تلقيه في نفس الوقت مع لقاح فيروس كورونا.
جاء ذلك في رد من الوزارة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، عبر “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه “هل يمكن أخذ تطعيم الأنفلونزا مع لقاح كورونا؟ وكم يفصل بينهما؟
وأجابت الوزارة بقولها “بشكل عام لا يتعارض تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية مع لقاح فيروس كورونا كما يمكن تلقيه في نفس الوقت مع لقاح فيروس كورونا”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (4092) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي حالة وفاة رحمهما الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (4604) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (649,334) حالة ولله الحمد.
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