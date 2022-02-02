شكرا لقرائتكم خبر عن من الغد إلى الأحد.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغد الخميس إلى الأحد المقبل بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، تدني في درجات الحرارة، ورياح نشطة وهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة وتشكيلات من السحب الرعدية على معظم مناطق المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

كما تتأثر الأجزاء الداخلية من جنوب غرب وغرب المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، وكذلك منطقة الجوف وحائل، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة.