شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يسأل عن مستندات إصدار «سجل أسرة» ثاني.. و«الأحوال المدنية» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراء المطلوب من المواطنين لإصدار سجل أسرة ثاني.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن عبر حساب “العناية بالعملاء”، قال فيه “ما هي المستندات المطلوبة لإصدار سجل أسرة ثاني؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “نأمل منك حجز موعد لتسجيل واقعة زواج وتجد جميع المتطلبات في تذكرة الموعد، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه ابتداء من 1 فبراير 2022م سيكون تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى (8) أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر.

وأكدت الأحوال المدنية، إلزامية الحصول على الجرعة التنشيطية الثلاثة كشرط عند دخول الأماكن والأنشطة الثالثة:

1- الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية والسياحية

2- المناسبات الثقافية والعلمية والاجتماعية والترفيهية

3- المنشآت الحكومية والخاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام